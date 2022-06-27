Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Багато людей встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед ударом – Зеленський

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 22:41
наслідки удару по ТРЦ Кременчука, фото з Telegram Дмитра Луніна

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ "Амстор" в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки відомо на цей час, багато людей встигли вийти, їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися працівники і частина відвідувачів".

Деталі: Зеленський заявив, що удар по ТЦ в Кременчуку – "це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи".

"Вдарити ракетами по такому об’єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет. Це прорахований російський удар саме в цей торговельний центр", - переконаний президент.

Він зазначив, що встановити кількість жертв поки що неможливо, але "втрати можуть бути значними".

Що передувало: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по торговельному центру в Кременчуку, відомо про 13 загиблих і більше 40 поранених. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КременчуквійнаЗеленський
Головне сьогодні

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили і відкинули ворога назад – зведення

оновлено від 00.44Удар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18

Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів

Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії

В українців не візьмуть 600 мільйонів гривень на Байрактари, а віддадуть три БПЛА безкоштовно

У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Усі новини...
Кременчук
Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані
МЗС Латвії про обстріл ТЦ у Кременчуку: перестаньмо дзвонити Путіну
Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства
Останні новини
08:36
Притула розповів, на що витратить кошти, які зібрали на Байрактари
08:10
"Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами" – Гайдай
07:52
Україна пропонує Європі свої сховища для зберігання газу – міністр
07:39
"Це наш момент 1937 року": глава Генштабу Британії закликатиме запобігти Третій світовій
07:19
На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили і відкинули ворога назад – зведення
06:52
оновлено від 00.44Удар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18
06:48
У США у вантажівці виявили тіла понад 40 мігрантів
06:00
Пентагон оцінив дії ЗСУ на Донбасі
05:03
У Миколаєві лунають вибухи – мер
04:46
Після значних втрат російська армія розраховує на відставних офіцерів і резервістів – ISW
Усі новини...