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Багато людей встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед ударом – Зеленський

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 22:41
Багато людей встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед ударом – Зеленський
наслідки удару по ТРЦ Кременчука, фото з Telegram Дмитра Луніна

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ "Амстор" в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки відомо на цей час, багато людей встигли вийти, їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися працівники і частина відвідувачів".

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Деталі: Зеленський заявив, що удар по ТЦ в Кременчуку – "це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи".

"Вдарити ракетами по такому об’єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет. Це прорахований російський удар саме в цей торговельний центр", - переконаний президент.

Він зазначив, що встановити кількість жертв поки що неможливо, але "втрати можуть бути значними".

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Що передувало: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по торговельному центру в Кременчуку, відомо про 13 загиблих і більше 40 поранених. 

Теми: КременчуквійнаЗеленський
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