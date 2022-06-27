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Многие люди успели выйти из ТРЦ в Кременчуге перед ударом – Зеленский

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 июня 2022, 22:41
последствия удара по ТРЦ Кременчуга, фото из Telegram Дмитрия Лунина

Президент Владимир Зеленский заявил, что многие посетители успели выйти из ТРЦ "Амстор" в Кременчуге перед тем, как туда попали российские ракеты.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько известно в настоящее время, многие успели выйти, их успели вывести. Но внутри еще оставались работники и часть посетителей".

Детали: Зеленский заявил, что удар по ТЦ в Кременчуге – "это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы".

"Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет. Это просчитанный российский удар именно в этот торговый центр", – убежден президент.

Он отметил, что установить количество жертв пока невозможно, но "потери могут быть значительными".

Что предшествовало: 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по торговому центру в Кременчуге, известно о 13 погибших и более 40 раненых.

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Темы: КременчугвойнаЗеленский
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