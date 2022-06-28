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Путін і винні будуть притягнуті до відповідальності – G7 про удар по Кременчуку

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 01:58
наслідки обстрілу в Кременчуку, фото: telegram Луніна

Лідери країн "Великої сімки" (G7) оприлюднили заяву з приводу удару по ТРЦ у Кременчуку, в якій ідеться про необхідність притягнути Путіна і винних до відповідальності.

Джерело: заява лідерів "Великої сімки"

Дослівно: "Ми, лідери G7, рішуче засуджуємо мерзенний напад на торговий центр у Кременчуку. Ми разом з Україною оплакуємо безневинних жертв цього жорстокого нападу.

Невибіркові напади на невинних мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності".

Деталі: Лідери G7 підтвердили "непохитну підтримку України", а також запевнили, що продовжать надавати українцям фінансову, гуманітарну, а також військову підтримку.

"Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною", – зазначено в заяві.

Нагадаємо: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку.

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Теми: КременчуквійнаG7Путін
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