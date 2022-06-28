Путин и виновные будут привлечены к ответственности - G7 об ударе по Кременчугу

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) обнародовали заявление по поводу удара по ТРЦ в Кременчуге, в котором говорится о необходимости привлечь Путина и виновных к ответственности.

Источник: заявление лидеров "Большой семерки"

Дословно: "Мы, лидеры G7, решительно осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы вместе с Украиной оплакиваем невинных жертв этого жестокого нападения.

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Неизбирательные нападения на безобидных мирных жителей являются военным преступлением. Президент России Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности".

Детали: Лидеры G7 подтвердили "непреклонную поддержку Украины", а также заверили, что продолжат оказывать украинцам финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку.

"Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", – говорится в заявлении.

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Напомним: 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.