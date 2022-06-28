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Багатьом пораненим "Ураганом" у Лисичанську ампутували кінцівки – Гайдай

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 09:06

Після обстрілу Лисичанська з РСЗВ "Ураган" 27 червня багатьом із 21 пораненого довелося ампутувати кінцівки.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі марафону вранці 28 червня

Пряма мова: "Вчора був приліт "Урагану". При чому це касетний "Ураган": прилетіла ракета, яка розкрилася на багато частин і потім ще завдавала вражаючої дії. З тих поранених, яких у нас після вчорашнього обстрілу було вивезено, – дуже багато поранених із ампутацією кінцівок".

Деталі: Гайдай додав, що російська армія "розкидає по території Лисичанська так звані "пелюстки" – протипіхотні міни, які теж призводять до втрати кінцівок.

Гайдай наголосив, що касетні снаряди заборонені Женевською конвенцією, як і фосфорні снаряди, "але все це використовує російська армія не лише проти військових, а й мирних жителів".

Цьому передувало: 27 червня російські війська в Лисичанську обстріляли з "Ураганів" людей, які прийшли набирати технічну воду, внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули та 21 особа отримала поранення.

Теми: ЛисичанськЛуганська областьвійнаобстріл
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