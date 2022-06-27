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Росіяни обстріляли натовп у Лисичанську: 8 загиблих, 21 поранених

Денис КарловськийПонеділок, 27 червня 2022, 22:09
Росіяни обстріляли натовп у Лисичанську: 8 загиблих, 21 поранених
люди набирають технічну воду з цистерни в лисичанську 21 червня. фото ілюстративне: getty images

Російські війська обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати технічну воду в Лисичанську, внаслідок чого щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".

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Деталі: Серед загиблих 14- і 15-річний хлопці.

16 поранених евакуювали до медичних закладів інших областей. П’ятеро постраждалих, отримавши медичну допомогу, залишилися в Лисичанську.

Передісторія:

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Теми: ЛисичанськЛуганська областьвійнаобстріл
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