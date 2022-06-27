Росіяни обстріляли натовп у Лисичанську: 8 загиблих, 21 поранених

люди набирають технічну воду з цистерни в лисичанську 21 червня. фото ілюстративне: getty images

Російські війська обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати технічну воду в Лисичанську, внаслідок чого щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".

Деталі: Серед загиблих 14- і 15-річний хлопці.

16 поранених евакуювали до медичних закладів інших областей. П’ятеро постраждалих, отримавши медичну допомогу, залишилися в Лисичанську.

Передісторія:

Раніше Гайдай повідомляв, що ворожа артилерія не стихає й веде вогонь по будинках у Лисичанську. Військова адміністрація наполегливо просить мешканців евакуюватися.

Місцева влада запевняє, що українські військові не збирається відступати з Лисичанська.

27 червня вдень російські ракети влетіли в торговий центр у Кременчуку Полтавської області, де перебувало не менше 1000 людей. Станом на вечір відомо про 13 загиблих і понад 40 поранених.

27 червня росіяни обстріляли житлові квартали Харкова. За даними військової адміністрації, внаслідок артилерійських атак загинуло щонайменше 5 людей і ще понад 20 дістали поранення.