Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли натовп у Лисичанську: 8 загиблих, 21 поранених

Денис КарловськийПонеділок, 27 червня 2022, 22:09
люди набирають технічну воду з цистерни в лисичанську 21 червня. фото ілюстративне: getty images

Російські війська обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати технічну воду в Лисичанську, внаслідок чого щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".

Деталі: Серед загиблих 14- і 15-річний хлопці.

16 поранених евакуювали до медичних закладів інших областей. П’ятеро постраждалих, отримавши медичну допомогу, залишилися в Лисичанську.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛисичанськЛуганська областьжертвиобстріл
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів

Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії

оновленоУдар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 16

В українців не візьмуть 600 мільйонів гривень на Байрактари, а віддадуть три БПЛА безкоштовно

оновлено, фото, відеоКількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 14

У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Усі новини...
Лисичанськ
Буданов пояснив виведення військ із Сєвєродонецька "тактичним перегрупуванням"
Ситуація в Лисичанську надважка: жителів закликають терміново евакуюватися
У Лисичанську артилерія росіян не стихає, вони намагаються блокувати місто – Гайдай
Останні новини
06:00
Пентагон оцінив дії ЗСУ на Донбасі
05:03
У Миколаєві лунають вибухи – мер
04:46
Після значних втрат російська армія розраховує на відставних офіцерів і резервістів – ISW
03:47
Абсолютний жах – Макрон про удар по Кременчуку
03:18
Байден про удар по Кременчуку: США продовжать притягувати Росію до відповідальності
02:34
Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів
01:58
Путін і винні будуть притягнуті до відповідальності – G7 про удар по Кременчуку
01:36
Радбез ООН обговорить на засіданні удар по Кременчуку
01:08
Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії
00:44
оновленоУдар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 16
Усі новини...