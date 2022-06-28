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Многим раненым "Ураганом" в Лисичанске ампутировали конечности – Гайдай

Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 09:06

После обстрела Лисичанска из РСЗО "Ураган" 27 июня многим из 21 раненого пришлось ампутировать конечности.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире марафона утром 28 июня 

Прямая речь: "Вчера был прилет "Урагана". При чем это кассетный "Ураган": прилетела ракета, которая раскрылась на много частей и потом еще наносила поражающее действие. Из тех раненых, которые у нас после вчерашнего обстрела были вывезены, – очень много раненых с ампутацией конечностей". 

Детали: Гайдай добачил, что российская армия "разбрасывает по территории Лисичанска  так называемые "лепестки" – противопехотные мины, которая тоже приводят к потере конечностей. 

Гайдай подчеркнул, что кассетные снаряды запрещены Женевской конвенцией, как и фосфорные снаряды, "но все это использует российская армия не только против военных, но и мирных жителей". 

Этому предшествовало:27 июня российские войска в Лисичанске обстреляли из "Ураганов" людей, которые пришли набирать техническую воду, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли и 21 человек получил ранения.

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Темы: ЛисичанскЛуганская областьвойнаобстрел
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