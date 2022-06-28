ЗСУ вже знищили понад 35 тисяч окупантів і 185 гелікоптерів
Вівторок, 28 червня 2022, 09:11
Росія у війні з Україною уже втратила 35 250 військових, 185 гелікоптерів та 1 567 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 567 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 704 (+17) од,
- артилерійських систем – 778 (+7) од,
- РСЗВ – 243 (+0) од,
- засобів ППО – 102 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+0) од,
- крилатих ракет – 139 (+0) од,
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 (+14) од,
- спеціальної техніки – 61 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Передісторія:
- 27 червня житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
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