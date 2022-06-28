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ЗСУ вже знищили понад 35 тисяч окупантів і 185 гелікоптерів

Ірина БалачукВівторок, 28 червня 2022, 09:11
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія у війні з Україною уже втратила 35 250 військових, 185 гелікоптерів та 1 567 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35 250 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 567 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 704 (+17) од,
  • артилерійських систем – 778 (+7) од,
  • РСЗВ – 243 (+0) од,
  • засобів ППО – 102 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+0) од,
  • крилатих ракет – 139 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 61 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

Передісторія: 

  • 27 червня житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Теми: Росіявійна
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