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ВСУ уже уничтожили более 35 тысяч оккупантов и 185 вертолетов

Ирина БалачукВторник, 28 июня 2022, 09:11
ВСУ уже уничтожили более 35 тысяч оккупантов и 185 вертолетов
Фото Генштаба ВСУ c Facebook

Россия в войне с Украиной уже потеряла 35 250 военных, 185 вертолетов и 1 567 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 567 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 704 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 778 (+7) ед,
  • РСЗО – 243 (+0) ед,
  • средств ПВО – 102 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 185 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 139 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) ед,
  • специальной техники – 61 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Предыстория: 

  • 27 июня житомирские десантники сбили российский разведывательно ударный вертолет Ка-52.

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Темы: Росcиявойна
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