Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Перемога неминуча – Зеленський привітав українців з Днем Конституції

Ірина БалачукВівторок, 28 червня 2022, 10:03
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, нагадав, за що українці б’ються у війні проти Росії, і висловив упевненість, що перемога неминуча.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова Зеленського: "Не ми почали війну, не ми першими стріляли й не ми першими напали. Ми захищаємо Україну, яка є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою.

Взявши до рук зброю, ми не вагалися, як на роздоріжжі. Не обирали, захищати першу статтю Конституції чи дотримуватися першої Божої заповіді. Бог на нашому боці, він каже, що захищати рідний дім від нечисті – не гріх. Гріх його не захищати".

Деталі: Зеленський нагадав, що суверенітет України поширюється на всю її територію, тому "народ героїчно б'ється за ці принципи й другу статтю Конституції, стримуючи другу армію світу".

За словами президента, у той час, коли Росії байдуже до всіх загроз та ризиків Третьої світової війни, українцям не байдуже до норм третьої статті Конституції, за якою людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – це найвища соціальна цінність.  

Зеленський підкреслив, що змінювати конституційний лад в Україні може тільки народ, який знає, що таке "демократія", а тому не знає, що таке "п’ятий термін".  

ВІДЕО ДНЯ

Президент наголосив, що державний прапор України поєднує в собі два священних кольори, а чужий триколор може замайоріти на українській землі лише тимчасово.

Зеленський нагадав, що Україна має свою мову, але поважає і не утискає інші, тому "за Україну сьогодні воюють і українською, і кримськотатарською, і польською, и на русском, і білоруською, і молдовською, і угорською, і румунською, грузинською та багатьма іншими мовами".

Пряма мова президента: "Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу – це восьме диво, для ворога – дев'ятий вал, а для нас – 17-та стаття Конституції України. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу.

Ворог не зможе усвідомити силу, з якою ми готові битися за свою волю, за свої права та свободи. Той, хто не має цього сам, ніколи не позбавить цього інших. Саме тому для нас неминучою є перемога. Для ворога неминучим є покарання. І воно настане. Настане й мир.

Перемога не за горами! Перемога за нами!"

Теми: ЗеленськийКонституціяУкраїна
Головне сьогодні

Резніков розповів про "масштабні плани" з придбання "Байрактарів"

У липні на АЗС зникнуть обмеження пального "в одні руки" – Герус

оновлено, фотоЗ полону окупантів звільнили 16 українських військових і одного цивільного

Україна починає комерційний експорт електроенергії до Європи – рішення ENTSO-E

фото На Львівщині затримали колишнього КДБешника: корегував ракетні удари росіян

доповненоОкупанти забрали мера Херсона, бо він не пішов на співпрацю – радниця Колихаєва

Усі новини...
Зеленський
Окупанти не вміють воювати і "сипляться", як тільки в нас є чим тиснути – Зеленський
Багато людей встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед ударом – Зеленський
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 14
Останні новини
17:07
фотоСБУ встановила двох командирів з РФ, які наказали розстріляти цивільних на Київщині
17:05
НАТО стережеться збільшення залежності від Китаю через відмову від нафти і газу з РФ
17:04
Українські військові вже опановують системи ППО NASAMS – ЗМІ
17:04
Подоляк відповів Пєскову: Не Україна почала війну, щоб закінчувати її "за наказом"
16:55
Nissan призупинив виробництво в Росії на шість місяців
16:50
Дружини військових з Бурятії просять повернути чоловіків з України: виснажені морально і фізично
16:48
Країни G7 розглянуть обмеження цін для російської нафти
16:48
Ведуча "FreeДом" попросила перейти на російську посадовця, який коментував трагедію у Кременчуку
16:36
У Києві зафіксували новий температурний рекорд
16:34
У Росії на 20 років посадили бізнесмена, який крав на будівництві резиденції Путіна
Усі новини...