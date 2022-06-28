Перемога неминуча – Зеленський привітав українців з Днем Конституції

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, нагадав, за що українці б’ються у війні проти Росії, і висловив упевненість, що перемога неминуча.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова Зеленського: "Не ми почали війну, не ми першими стріляли й не ми першими напали. Ми захищаємо Україну, яка є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою.

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Взявши до рук зброю, ми не вагалися, як на роздоріжжі. Не обирали, захищати першу статтю Конституції чи дотримуватися першої Божої заповіді. Бог на нашому боці, він каже, що захищати рідний дім від нечисті – не гріх. Гріх його не захищати".

Деталі: Зеленський нагадав, що суверенітет України поширюється на всю її територію, тому "народ героїчно б'ється за ці принципи й другу статтю Конституції, стримуючи другу армію світу".

За словами президента, у той час, коли Росії байдуже до всіх загроз та ризиків Третьої світової війни, українцям не байдуже до норм третьої статті Конституції, за якою людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – це найвища соціальна цінність.

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Зеленський підкреслив, що змінювати конституційний лад в Україні може тільки народ, який знає, що таке "демократія", а тому не знає, що таке "п’ятий термін".

Президент наголосив, що державний прапор України поєднує в собі два священних кольори, а чужий триколор може замайоріти на українській землі лише тимчасово.

Зеленський нагадав, що Україна має свою мову, але поважає і не утискає інші, тому "за Україну сьогодні воюють і українською, і кримськотатарською, і польською, и на русском, і білоруською, і молдовською, і угорською, і румунською, грузинською та багатьма іншими мовами".

Пряма мова президента: "Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу – це восьме диво, для ворога – дев'ятий вал, а для нас – 17-та стаття Конституції України. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу.

Ворог не зможе усвідомити силу, з якою ми готові битися за свою волю, за свої права та свободи. Той, хто не має цього сам, ніколи не позбавить цього інших. Саме тому для нас неминучою є перемога. Для ворога неминучим є покарання. І воно настане. Настане й мир.

Перемога не за горами! Перемога за нами!"