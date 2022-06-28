У Кременчуці розібрали більшість завалів ТЦ, в місті оголошено жалобу

На ранок міські служби та волонтери розібрали більшість завалів ТЦ в Кременчуці, по якому напередодні вдарили окупанти. Міський голова оголосив триденну жалобу за загиблими.

Джерело: начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, пресслужба мера міста

Пряма мова Луніна: "У Кременчуці розібрали більше половини завалів ТЦ. Понад тисяча людей працювали над цим усю ніч. Робота триває".

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Деталі: У розборі завалів брали участь рятувальники, поліцейські, медики та волонтери.

Також міський голова Кременчука Віталій Малецький оголосив жалобу за загиблими з 28 по 30 червня.

Пряма мова Малецького: "Сьогодні в Україні День Конституції, але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів".

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Що було раніше: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Внаслідок удару кількість загиблих наразі складає 18 осіб, 36 людей вважаються зниклими безвісти.