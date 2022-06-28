В Кременчуге разобрали большинство завалов ТЦ, в городе объявлен траур

На утро городские службы и волонтеры разобрали большинство завалов ТЦ в Кременчуге, по которому накануне ударили оккупанты. Городской голова объявил трехдневный траур по погибшим.

Источник: начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, пресс-служба мэра города

Прямая речь Лунина: "В Кременчуге разобрали более половины завалов ТЦ. Более тысячи человек работали над этим всю ночь. Работа продолжается".

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Детали: В разборе завалов принимали участие спасатели, полицейские, медики и волонтеры.

Также мэр Кременчуга Виталий Малецкий объявил траур по погибшим с 28 по 30 июня.

Прямая речь Малецкого: "Сегодня в Украине День Конституции, но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение любых развлекательных мероприятий".

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Что предшествовало: 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате удара количество погибших сейчас составляет 18 человек, 36 человек считаются пропавшими без вести.