Внаслідок удару росіян по торговому центру "Амстор" у Кременчуку кількість жертв зросла 18 осіб, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, ДСНС

Пряма мова: "Наразі відомо вже про 15 загиблих…"

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Оновлено. Пряма мова голови ДСНС Сергія Крука: "Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється".

Оновлено станом на 06.50 28 червня. Пряма мова Луніна: "18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати".

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