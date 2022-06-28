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Удар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 06:52
фото: telegram Луніна

Внаслідок удару росіян по торгово-розважальному центру "Амстор" у Кременчуку кількість жертв зросла 18 осіб, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, ДСНС

Пряма мова: "Наразі відомо вже про 15 загиблих…"

Оновлено. Пряма мова голови ДСНС Сергія Крука: "Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється".

Оновлено станом на 06.50 28 червня. Пряма мова Луніна: "18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати".

Що передувало: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, було відомо про 13 загиблих і більше 40 поранених. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Теми: Кременчуквійна
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