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Удар по ТЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 06:52
Удар по ТЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18
фото: telegram Луніна

Внаслідок удару росіян по торговому центру "Амстор" у Кременчуку кількість жертв зросла 18 осіб, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, ДСНС

Пряма мова: "Наразі відомо вже про 15 загиблих…"

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Оновлено. Пряма мова голови ДСНС Сергія Крука: "Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. Інформація оновлюється".

Оновлено станом на 06.50 28 червня. Пряма мова Луніна: "18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, було відомо про 13 загиблих і більше 40 поранених. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.
  • Після ракетного удару росіян по ТЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Теми: КременчукПолтавська областьвійна
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