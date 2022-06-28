Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

По Миколаєву прилетіло 8 ракет, росіяни влучили у стадіон і військове містечко 

Ольга Кириленко, Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 11:17

Російські війська випустили по Миколаєву 8 ракет вранці 28 червня, є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста. 

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі "Українській правді" 

Пряма мова: "Сьогодні прилетіло 8 ракет, три з них вдалося збити, інші полетіли і попали в різні місця в місті Миколаїв. 

Дві з них влучили в містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним вистрілом одна з казарм. Сьогодні це містечко порожнє, у ньому нікого немає – і його періодично обстрілюють російські війська. Сьогодні була зруйнована одна з будівель, ще одна була частково зруйнована. Дякувати Богу, ніхто не постраждав – ні цивільні, ні військові.

Інша ракета влучила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке… Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом – ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 м завширшки і 5 м углиб".

Деталі: Сєнкевич сказав, що станом на ранок 28 червня в Миколаєві немає вбитих та поранених. У домівках по сусідству з обстріляними об'єктами вибито шибки. 

А стадіон, на думку мера, можна буде відбудувати.

ВІДЕО ДНЯ

 

Цьому передувало: Миколаїв вранці 28 червня зазнав масованого обстрілу, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім говорив про 11 ракет.

Теми: Миколаїввійна
Головне сьогодні

ВІДЕОЗеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці

Туреччина погодилася розблокувати вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

ВІДЕОТихановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора

Кабмін погодив звільнення глави Херсонської ОДА Лагути

Франція передасть Україні "значну кількість" бронеавто VAB

фото, відео (оновлено)Росіяни атакували Дніпро ракетами: влучили в СТО, під завалами люди

Усі новини...
Миколаїв
Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, під Запоріжжям був удар з РСЗВ
У Миколаєві лунають вибухи – мер
Загарбники ввечері обстріляли Миколаїв з "Урагану"
Останні новини
00:46
Сумщина: Двоє людей загинули через обстріли росіян
00:03
ВІДЕОЗеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці
23:50
Росіяни завдали два ракетні удари по Харкову пізно ввечері: почалась пожежа
23:43
Туреччина, Швеція та Фінляндія визначили гарантії розширення НАТО - текст домовленості
22:59
Джонсон: Путін – це приклад токсичної маскулінності
22:53
Резніков розповів про підготовку тисяч бійців ЗСУ за кордоном: "Ми вчимося швидко"
22:44
ЄС надасть Україні понад 90 військових вантажівок
22:39
Зеленський – про російські обстріли: ООН повинна покарати державу-терориста
22:16
НАТО в середу ухвалить рішення про вступ Швеції та Фінляндії в Альянс – Столтенберг
21:59
У Туреччині назвали вимоги, через які розблокували вступ до НАТО Фінляндії та Швеції
Усі новини...