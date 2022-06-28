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По Миколаєву прилетіло 8 ракет, росіяни влучили у стадіон і військове містечко 

Ольга Кириленко, Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 11:17

Російські війська випустили по Миколаєву 8 ракет вранці 28 червня, є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста. 

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі "Українській правді" 

Пряма мова: "Сьогодні прилетіло 8 ракет, три з них вдалося збити, інші полетіли і попали в різні місця в місті Миколаїв. 

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Дві з них влучили в містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним вистрілом одна з казарм. Сьогодні це містечко порожнє, у ньому нікого немає – і його періодично обстрілюють російські війська. Сьогодні була зруйнована одна з будівель, ще одна була частково зруйнована. Дякувати Богу, ніхто не постраждав – ні цивільні, ні військові.

Інша ракета влучила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке… Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом – ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 м завширшки і 5 м углиб".

Деталі: Сєнкевич сказав, що станом на ранок 28 червня в Миколаєві немає вбитих та поранених. У домівках по сусідству з обстріляними об'єктами вибито шибки. 

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А стадіон, на думку мера, можна буде відбудувати.

 

Цьому передувало: Миколаїв вранці 28 червня зазнав масованого обстрілу, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім говорив про 11 ракет.

Теми: Миколаїввійна
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