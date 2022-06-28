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По Николаеву прилетело 8 ракет, россияне попали в стадион и военный городок

Ольга Кириленко, Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 11:17

Российские войска выпустили по Николаеву 8 ракет утром 28 июня, есть разрушения в покинутом городке расположения 79-й бригады ВСУ и на центральном стадионе города. 

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня прилетело 8 ракет, три из них удалось сбить, другие полетели и попали в разные места в городе Николаеве.

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Две из них попали в городок 79-й бригады. В начале войны там была разрушена прицельным выстрелом одна из казарм. Сегодня этот городок пуст, в нем никого нет – и его периодически обстреливают российские войска. Сегодня было разрушено одно из зданий, еще одно было частично разрушено. Слава Богу, никто не пострадал – ни гражданские, ни военные.

Другая ракета попала на наш центральный стадион. Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое… Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 м в ширину и 5 м вглубь".

Детали: Сенкевич сказал, что по состоянию на утро 28 июня в Николаеве нет убитых и раненых. В домах по соседству с обстрелянными объектами выбиты стекла.

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А стадион, по мнению мэра, можно будет отстроить.

Этому предшествовало: Николаев утром 28 июня подвергся массированному обстрелу, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким говорил об 11 ракетах.

Темы: Николаеввойна
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