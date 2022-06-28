Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, під Запоріжжям був удар з РСЗВ

Російські війська зранку вдарили ракетами по Миколаєву й обстріляли Очаків, також обстріляли громади Дніпропетровської області, ввечері – били по околицях Запоріжжя, вночі – по Харкову, всю добу обстрілювали Сумщину, а вночі й Чернігівщину.

Джерело: інформація голів областей станом на 8-му ранку вівторка 28 червня

Деталі: Внаслідок ракетних ударів по Полтавщині 27 червня знищено ТЦ "Амстор" і пошкоджено будівлі підприємства. Кількість загиблих і постраждалих уточнюється.

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Чернігівщина: вночі – мінометний обстріл в районі села Заріччя Новгород-Сіверського району. Інформація про втрати чи руйнування не надходила. Деталі уточнюються.

Запорізька область: 27 червня ввечері – "прильоти" ворожої РСЗВ по одному з населених пунктів Запорізького району, 15 км від обласного центру. Подробиці щодо наслідків з'ясовуються. На решті території області – ситуація без істотних змін.

Сумщина: всю добу росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії – понад 200 снарядів та мін. Руйнувань немає, один поранений. Інші деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

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На Дніпропетровщині ворог обстріляв з далекобійної зброї дві громади Криворізького району – Широківську та Зеленодольську. Попередньо: люди не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовують.

Харків: внаслідок нічних ударів окупанти влучили по навчальному закладу, серед цивільних постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Загалом внаслідок обстрілів Немишлянського та Салтівського районів у Харкові постраждали 30 осіб, 5 – загинули.

Обстрілів зазнавали Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. В Чугуївському районі поранено дві людини, в Богодухівському – одну людину поранено.

Луганщина: 27 червня з реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів Лисичанська, які вийшли поповнити запаси питної води. Як наслідок, 8 людей загинули на місці, серед них одна дитина, ще 21 особу поранено. Люди отримали травми різного ступеню тяжкості.

Окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Росармія намагається блокувати місто та оволодіти транспортним сполученням із Донеччиною. Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста.

За добу – 11 загиблих 22 поранених цивільних.

Донеччина: за добу – обстріли всієї лінії фронту. Під обстріли потрапляли Авдіївка (Авдіївський коксохімічний завод, житловий сектор, гаражний кооператив); Бахмут (Нафтохімічний завод, автовокзал, залізниця, житловий сектор);

Краматорськ (житловий сектор, залізничне полотно, лінії елетропередач); Красногорівка (житловий сектор); Селидове (шахта); Слов’янськ (житловий сектор, будівля ДСНС); Торецьк (нежитлові приміщення); смт Очеретине, с. Ласточкіне, с. Нетайлове, с. Опитне, с.Первомайське.

Загинуло двоє цивільних, шестеро отримали поранення.

Миколаївщина: зранку 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі по Миколаєву випустили близько 11 ракет, частину з них збили сили ППО.

Близько четвертої ранку сталися обстріли у Широківській громаді Баштанського району. Влучання – по сільськогосподарських угіддях. Потерпілих немає.

Зранку також – обстріли в Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Миколаївському районі в понеділок ввечері – обстріли села Лимани Галицинівської громади.

Внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру. Загорання поля з озимою пшеницею. Без жертв.

29 червня з четвертої ранку обстрілів зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет.

Троє людей загинуло, з них одна дитина. Поранено семеро людей.

Також зранку 28 червня – обстріли Мішково-Погорілівської, Галицинівської, Шевченківської громади. За попередньою інформацією – без жертв.

Херсонщина: російські військові продовжують обстрілювати звільнені ЗСУ населені пункти й утримавати позиції на окупованих територіях Херсонщини.

"Бойові дії окупанти ведуть всіма дозволеними і недозволеними видами зброї, ракетами стріляють навіть по маленьких селах, де не має ніякої військовій інфраструктури", – заявляють в ОВА.

Стабільно критична ситуація у Високопільській, Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській громадах та тих населених пунктах, які межують із Миколаївською областю.

Численні вибухи за останні дні були і у Каховському районі.