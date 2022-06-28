У Кремлі заявили, що війну можна закінчити до кінця доби – пропонують капітуляцію

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може закінчити війну до кінця доби, якщо складе зброю та капітулює.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби, потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації. Все може закінчитися до кінця доби. Решта – це вже роздуми глави Української держави".

Чому це важливо: Росія напала на Україну вранці 24 лютого. Президент РФ Володимир Путін аргументував напад вигаданими мантрами про "попередження нападу з боку України", про "захист людей Донбасу", про "необхідність денацифікації і демілітаризації України", яка нібито несе загрозу для Росії.

Росія розраховувала захопити Україну за кілька днів. Але це не вдалося. Збройні сили України уже 4 місяці стримують російську навалу. Путін продовжує залучати до війни резерви і знімати зі складів навіть морально застарілу техніку. Росія втратила уже понад 35 тисяч своїх військових і тисячі одиниць техніки.

Окупанти прицільно б’ють по цивільній інфраструктурі і житловим кварталам, знищуючи мирне населення України.

При цьому Росія продовжує погрожувати всьому світу застосуванням ядерної зброї і Третьою світовою війною.

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