В Кремле заявили, что войну можно закончить до конца суток – предлагают капитуляцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное – это уже размышления главы Украинского государства".

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Почему это важно: Россия напала на Украину утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин аргументировал нападение выдуманными мантрами о "предупреждении нападения со стороны Украины", о "защите людей Донбасса", о "необходимости денацификации и демилитаризации Украины", которая якобы представляет угрозу России.

Россия рассчитывала захватить Украину за несколько дней. Но это ей не удалось. Вооруженные силы Украины уже 4 месяца сдерживают российское нашествие. Путин продолжает привлекать к войне резервы и снимать со складов даже морально устаревшую технику. Россия потеряла уже более 35 тысяч своих военных и тысяч единиц техники.

Оккупанты прицельно бьют по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, уничтожая мирное население Украины.

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При этом Россия продолжает угрожать всему миру применением ядерного оружия и Третьей мировой войной.

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