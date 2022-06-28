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Данілов відповів Медведєву: Повернення Криму буде проведено без спроб, одразу

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 13:18
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав заступнику голови Радбезу Росії Дмитру Медведєву, що Крим – українська територія і обов’язково буде деокупований.

Джерело: Данілов у Twitter

Деталі: Секретар РНБО відповів на заяву представника російської влади, що "спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації".

Пряма мова: "Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу.

Без поваги, Олексій Данілов".

Нагадаємо: Росія 8 років здійснювала гібридну військову агресію проти України, окупувавши Крим та підтримуючи зброєю і силами регулярних військ сепаратистів на Донбасі. 24 лютого 2022 року режим Володимира Путіна розв’язав повномасштабну війну проти України. Більшість опитаних соціологами українців зазначили, що Путін має на меті знищення українського народу як такого.

Теми: Кримокупаціявійна
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