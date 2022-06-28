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Данилов ответил Медведеву: Возвращение Крыма будет проведено без попыток, сразу

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 13:18
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву, что Крым – украинская территория и обязательно будет деоккупирован.

Источник: Данилов в Twitter

Детали: Секретарь СНБО ответил на заявление представителя российских властей, что "попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации".

Прямая речь: "Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу.

Без уважения, Алексей Данилов".

Напомним: Россия 8 лет осуществляла гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав Крым и поддерживая оружием и силами регулярных войск сепаратистов на Донбассе. 24 февраля 2022 года режим Владимира Путина развязал полномасштабную войну против Украины. Большинство опрошенных социологами украинцев отметили, что Путин преследует цель уничтожения украинского народа как такового.

Темы: Крымоккупациявойна
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