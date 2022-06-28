Медведєв заявив, що будь-яку спробу "посягнути" на Крим РФ розцінить як оголошення війни
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.
Джерело: Медведєв в інтерв'ю газеті "Аргументи та факти"
Деталі: За словами представника російської влади, приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО "нічим особливо новим Росії не загрожує".
Тоді як, мовляв, Україна в НАТО – "на порядок небезпечніша через наявність неврегульованих територіальних спорів".
Пряма мова: "Для нас Крим — частина Росії. І це — назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, — це конфлікт із усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа".
Нагадаємо: Медведєв поставив під сумнів існування у майбутньому України, проти якої Росія веде війну.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна була, є і буде, а ось де буде за 2 роки "маленька людина з великими комплексами" Медведєв – невідомо.