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Медведєв заявив, що будь-яку спробу "посягнути" на Крим РФ розцінить як оголошення війни

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 10:26

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.

Джерело: Медведєв в інтерв'ю газеті "Аргументи та факти"

Деталі: За словами представника російської влади, приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО "нічим особливо новим Росії не загрожує".

Тоді як, мовляв, Україна в НАТО – "на порядок небезпечніша через наявність неврегульованих територіальних спорів".

Пряма мова: "Для нас Крим — частина Росії. І це — назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, — це конфлікт із усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа".

Нагадаємо: Медведєв поставив під сумнів існування у майбутньому України, проти якої Росія веде війну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна була, є і буде, а ось де буде за 2 роки "маленька людина з великими комплексами" Медведєв – невідомо.

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Теми: КримокупаціяРосіявійна
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