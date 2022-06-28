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Пряма погроза: Роскосмос виклав супутникові світлини місця, де пройде саміт НАТО

"Українська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 13:24
Пряма погроза: Роскосмос виклав супутникові світлини місця, де пройде саміт НАТО
Фото Росатом

Перед початком саміту НАТО, на якому мають визначити Росію як найбільшу загрозу, Роскосмос оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих "центрів прийняття рішень".

Джерело: Роскосмос у Telegram

Дослівно: "Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові світлини місця проведення саміту та тих самих "центрів прийняття рішень", які підтримують українських націоналістів".

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Деталі: У Роскосмосі також виклали координати так званих "центрів прийняття рішень" у США, Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії.

 

Що було раніше: Триденна зустріч глав держав та урядів 30 країн НАТО за участю партнерів та кандидатів відкриється 28 червня у Мадриді.

Планується, що на саміті ухвалять рішення щодо надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.

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Також члени Альянсу затвердять нову стратегічну концепцію НАТО, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

Теми: НАТОРосіявійна
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