Перед початком саміту НАТО, на якому мають визначити Росію як найбільшу загрозу, Роскосмос оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих "центрів прийняття рішень".

Джерело: Роскосмос у Telegram

Дослівно: "Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові світлини місця проведення саміту та тих самих "центрів прийняття рішень", які підтримують українських націоналістів".

Реклама:

Деталі: У Роскосмосі також виклали координати так званих "центрів прийняття рішень" у США, Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії.

Що було раніше: Триденна зустріч глав держав та урядів 30 країн НАТО за участю партнерів та кандидатів відкриється 28 червня у Мадриді.

Планується, що на саміті ухвалять рішення щодо надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.

ВІДЕО ДНЯ

Також члени Альянсу затвердять нову стратегічну концепцію НАТО, яка визначить Росію найбільшою загрозою.