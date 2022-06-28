Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пряма погроза: Роскосмос виклав супутникові світлини місця, де пройде саміт НАТО

"Українська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 13:24
Фото Росатом

Перед початком саміту НАТО, на якому мають визначити Росію як найбільшу загрозу, Роскосмос оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих "центрів прийняття рішень".

Джерело: Роскосмос у Telegram

Дослівно: "Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові світлини місця проведення саміту та тих самих "центрів прийняття рішень", які підтримують українських націоналістів".

 

Деталі: У Роскосмосі також виклали координати так званих "центрів прийняття рішень" у США, Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії.

 

Що було раніше: Триденна зустріч глав держав та урядів 30 країн НАТО за участю партнерів та кандидатів відкриється 28 червня у Мадриді.

Планується, що на саміті ухвалять рішення щодо надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.

Також члени Альянсу затвердять нову стратегічну концепцію НАТО, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОРосіявійна
Головне сьогодні

ВІДЕОЗеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці

Туреччина погодилася розблокувати вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

ВІДЕОТихановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора

Кабмін погодив звільнення глави Херсонської ОДА Лагути

Франція передасть Україні "значну кількість" бронеавто VAB

фото, відео (оновлено)Росіяни атакували Дніпро ракетами: влучили в СТО, під завалами люди

Усі новини...
НАТО
Зеленський у розмові зі Столтенбергом наголосив на важливості потужної ППО для України
Саміт НАТО визначить Росію найбільшою і прямою загрозою - генсек
НАТО розширить бойові групи на східному фланзі до бригад через загрозу РФ
Останні новини
03:00
На півдні ЗСУ знищили ворожий "Ураган"
02:20
Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще 6 САУ Panzerhaubitze 2000
01:23
У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці
00:46
Сумщина: Двоє людей загинули через обстріли росіян
00:03
ВІДЕОЗеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці
23:50
Росіяни завдали два ракетні удари по Харкову пізно ввечері: почалась пожежа
23:43
Туреччина, Швеція та Фінляндія визначили гарантії розширення НАТО - текст домовленості
22:59
Джонсон: Путін – це приклад токсичної маскулінності
22:53
Резніков розповів про підготовку тисяч бійців ЗСУ за кордоном: "Ми вчимося швидко"
22:44
ЄС надасть Україні понад 90 військових вантажівок
Усі новини...