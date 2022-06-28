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Прямая угроза: Роскосмос выложил спутниковые снимки места, где пройдет саммит НАТО

"Украинская правда"Вторник, 28 июня 2022, 13:24
Прямая угроза: Роскосмос выложил спутниковые снимки места, где пройдет саммит НАТО
Фото Росатом

Перед началом саммита НАТО, на котором должны определить Россию как наибольшую угрозу, Роскосмос обнародовал спутниковые снимки места проведения саммита в Мадрите, а также так называемых "центров принятия решений".

Источник: Роскосмос в Telegram

Дословно: "Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фото места проведения саммита и тех же "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов".

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Детали: В Роскосмосе также выложили координаты так называемых "центров принятия решений" в США, Великобритании, Франции, Германии, Испании.

 

Что предшествовало: Трехдневная встреча глав государств и правительств 30 стран НАТО с участием партнеров и кандидатов откроется 28 июня в Мадриде.

Планируется, что на саммите будет принято решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с российским вторжением.

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Также члены НАТО утвердят новую стратегическую концепцию НАТО, которая определит Россию наибольшей угрозой.

Темы: НАТОРосcиявойна
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