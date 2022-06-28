З полону окупантів звільнили 16 українських військових і одного цивільного

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів обмін полоненими за формулою 17 на 15.

Джерело: кореспондент УП, пресслужба ГУР

Дослівно: "Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного".

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Деталі: Присутня на обміні кореспондентка УП повідомила, що серед тих, кого обміняли - морпіхи, піхотинці та десантники. Дехто потрапив у полон ще два місяці тому.

Обмін відбувся на межі Херсонської та Миколаївської областей.

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Не менше п’яти з тих, кого обміняли, поранені, потребують негайного лікування. Їх вивозили до Росії, потім в окупований Крим, тримали в лікарнях. Кажуть, умови були прийнятні. Проте не було зв’язку з рідними.

Що було раніше: 28 червня Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів. З них 21 – захисники "Азовсталі".