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Из плена оккупантов освободили 16 украинских военных и одного гражданского

Вторник, 28 июня 2022, 14:21
Фото УП

Координационный штаб по обращению с военнопленными провел обмен пленными по формуле 17 на 15.

Источник: кореспондент УП, пресс-служба ГУР

Дословно: "Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский".

Детали: Присутствовавшая на обмене корреспондентка УП сообщила, что среди тех, кого обменяли - морпехи, пехотинцы и десантники. Кое-кто попал в плен еще два месяца назад.

Обмен проходил на границе Херсонской и Николаевской областей.

Не менее пяти из тех, кого обменяли, ранены, нуждаются в немедленном лечении. Их вывозили в Россию, затем в оккупированный Крым, держали в больницах. Говорят, условия были приемлемые. Однако не было связи с родными.

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Что предшествовало: 28 июня Украина вернула тела 46 павших украинских воинов. Из них 21 – защитники "Азовстали".

Темы: войнапленныеУкраина
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