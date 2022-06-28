Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из плена оккупантов освободили 16 украинских военных и одного гражданского

Вторник, 28 июня 2022, 14:21
Из плена оккупантов освободили 16 украинских военных и одного гражданского
Фото УП

Координационный штаб по обращению с военнопленными провел обмен пленными по формуле 17 на 15.

Источник: кореспондент УП, пресс-служба ГУР

Дословно: "Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский".

Реклама:

Детали: Присутствовавшая на обмене корреспондентка УП сообщила, что среди тех, кого обменяли - морпехи, пехотинцы и десантники. Кое-кто попал в плен еще два месяца назад.

Обмен проходил на границе Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Не менее пяти из тех, кого обменяли, ранены, нуждаются в немедленном лечении. Их вывозили в Россию, затем в оккупированный Крым, держали в больницах. Говорят, условия были приемлемые. Однако не было связи с родными.

Что предшествовало: 28 июня Украина вернула тела 46 павших украинских воинов. Из них 21 – защитники "Азовстали".

Темы: войнапленныеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
В Кремле заявили, что войну можно закончить до конца суток – предлагают капитуляцию
Данилов ответил Медведеву: Возвращение Крыма будет проведено без попыток, сразу
Россия начала ракетный террор против мирного населения Украины - Минобороны
Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: