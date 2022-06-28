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За час війни над Львівщиною збили 24 російські ракети – ЛОВА

Ірина БалачукВівторок, 28 червня 2022, 14:44
Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ з Facebook

24 крилаті ракети та 11 безпілотних літальних апаратів, випущених росіянами, збили у Львівській області від початку повномасштабного наступу Росії.

Джерело: перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик на брифінгу у Медіацентрі Україна

Пряма мова Годика: "З огляду на той ресурс, який вони (військові Повітряного Командування "Захід" — ред.) мали, вони проводять фантастичну роботу. Ми з ними взаємодіємо по різних напрямках. Це фінансування робіт по ремонту протиракетних установок, технічне переоснащення командного і аналітичного центру, а також і наша ініціатива – додаток "Щось летить", – який теж допомагає нашим захисникам неба виявляти і ефективно працювати по тих повітряних об’єктах, які несуть загрозу мирним мешканцям Львівщини".

Деталі: Заступник начальника ЛОВА уточнив, що останню російську ракету військові знешкодили уже в червні.   

За словами Годика, ризик вторгнення військ Білорусі не зник, але Львівщина готова до атаки.

Він уточнив, що підготовка, зокрема, триває шляхом спорудження в області додаткових оборонних та інженерних мереж.

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