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На Львівщині затримали колишнього КДБешника: корегував ракетні удари росіян

Ірина БалачукВівторок, 28 червня 2022, 12:22
Пособник окупантів. Фото прокуратури

Правоохоронці затримали жителя Львова, який корегував ракетні удари окупантів по території Львівщини, зокрема, по Яворівському полігону, де загинула 61 людина.

Джерело: прокуратура Львівської області, СБУ у Telegram, Zaxid.net

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, уродженець м. Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів".

Деталі: За даними СБУ, чоловік коригував удари по Яворівському військовому полігону, що поблизу кордону з Польщею.

У прокуратурі Zaxid.net уточнили, що мова йде про 71-річного львів’янина. Він зокрема корегував ракетні удари по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у березні. За даними правоохоронців, унаслідок ракетної атаки тоді загинула 61 людина, ще 160 були поранені.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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В СБУ повідомили, що також затримали ще двох агентів РФ, які корегували удари окупантів по Києву та Донеччині.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ повідомила про підозри понад 760 російським громадянам, причетним до ведення агресивної війни, військових злочинів і підривної діяльності проти України.

Теми: Львівщинадержзрада
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