За время войны над Львовщиной сбили 24 российские ракеты – ЛОВА

24 крылатых ракеты и 11 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных россиянами, сбили во Львовской области с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: первый заместитель начальника Львовской областной военной администрации Андрей Годик на брифинге в Медиацентре Украина

Прямая речь Годика: "Учитывая тот ресурс, который у них (военных Воздушного Командования "Запад" – ред.) есть, они проводят фантастическую работу. Мы с ними взаимодействуем по разным направлениям. Это финансирование работ по ремонту противоракетных установок, техническое переоснащение командного и аналитического центра, а также и наша инициатива – приложение "Что-то летит", – которое тоже помогает нашим защитникам неба выявлять и эффективно работать по тем воздушным объектам, которые несут угрозу мирным жителям Львовщины".

Детали: Заместитель начальника ЛОВА уточнил, что последнюю российскую ракету военные обезвредили уже в июне.

По словам Годика, риск вторжения войск Беларуси не исчез, но Львовщина готова к атаке.

Он уточнил, что подготовка, в частности, идет путем строительства в области дополнительных оборонных и инженерных сетей.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ