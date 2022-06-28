За время войны над Львовщиной сбили 24 российские ракеты – ЛОВА
24 крылатых ракеты и 11 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных россиянами, сбили во Львовской области с начала полномасштабного вторжения России.
Источник: первый заместитель начальника Львовской областной военной администрации Андрей Годик на брифинге в Медиацентре Украина
Прямая речь Годика: "Учитывая тот ресурс, который у них (военных Воздушного Командования "Запад" – ред.) есть, они проводят фантастическую работу. Мы с ними взаимодействуем по разным направлениям. Это финансирование работ по ремонту противоракетных установок, техническое переоснащение командного и аналитического центра, а также и наша инициатива – приложение "Что-то летит", – которое тоже помогает нашим защитникам неба выявлять и эффективно работать по тем воздушным объектам, которые несут угрозу мирным жителям Львовщины".
Детали: Заместитель начальника ЛОВА уточнил, что последнюю российскую ракету военные обезвредили уже в июне.
По словам Годика, риск вторжения войск Беларуси не исчез, но Львовщина готова к атаке.
Он уточнил, что подготовка, в частности, идет путем строительства в области дополнительных оборонных и инженерных сетей.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жителя Львова, корректировавшего ракетные удары оккупантов по территории Львовской области, в частности, по Яворивскому полигону, где погиб 61 человек.