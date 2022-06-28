Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія розпочала ракетний терор проти мирного населення України – Міноборони

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 15:47
Росія розпочала ракетний терор проти мирного населення України – Міноборони
ОЛЕКСАНДР МОТУЗЯНИК. ФОТО "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

У Міноборони зауважують, що російські загарбники тероризвують мирне населення України ракетними обстрілами, з метою зламати його бойовий дух.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "Російська Федерація проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України, аби зламати дух і зруйнувати єдність українців. Останніми днями ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного та наземного базування по об’єктах цивільної інфраструктури у місті Київ, у Київській, Черкаській та Одеській областях".

Реклама:

При цьому російські злочинці застосовували дальні бомбардувальники Ту-22М3 та берегові ракетні комплекси "Бастіон".

Крім того, агресор цинічно завдав ракетного удару по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області, де перебувало понад тисячу цивільних людей, у тому числі діти".

Нагадаємо: У ході обстрілів території України 25-26 червня за розрахунками українського Forbe, Росія випустила від 60 до 80 далекобійних ракет, вартістю яких сягає до 220 млн доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обстрілів використовується майже вся номенклатура, що була задіяна в ході цієї війни: "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер", "Калібр" та Х-101.

27 червня росіяни завдалиракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Виникла масштабна пожежа. Загинули щонайменше 20 людей. Триває розбір завалів знищеного торговельного центру.

Теми: війнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: