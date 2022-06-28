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Росія розпочала ракетний терор проти мирного населення України – Міноборони

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 15:47
ОЛЕКСАНДР МОТУЗЯНИК. ФОТО "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

У Міноборони зауважують, що російські загарбники тероризвують мирне населення України ракетними обстрілами, з метою зламати його бойовий дух.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "Російська Федерація проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України, аби зламати дух і зруйнувати єдність українців. Останніми днями ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного та наземного базування по об’єктах цивільної інфраструктури у місті Київ, у Київській, Черкаській та Одеській областях".

При цьому російські злочинці застосовували дальні бомбардувальники Ту-22М3 та берегові ракетні комплекси "Бастіон".

Крім того, агресор цинічно завдав ракетного удару по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області, де перебувало понад тисячу цивільних людей, у тому числі діти".

Нагадаємо: У ході обстрілів території України 25-26 червня за розрахунками українського Forbe, Росія випустила від 60 до 80 далекобійних ракет, вартістю яких сягає до 220 млн доларів.

Під час обстрілів використовується майже вся номенклатура, що була задіяна в ході цієї війни: "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер", "Калібр" та Х-101.

ВІДЕО ДНЯ

27 червня росіяни завдалиракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Виникла масштабна пожежа. Загинули щонайменше 20 людей. Триває розбір завалів знищеного торговельного центру.

Теми: війнаМіноборони
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