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Россия начала ракетный террор против мирного населения Украины - Минобороны

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 15:47
Россия начала ракетный террор против мирного населения Украины - Минобороны
АЛЕКСАНДР МОТУЗЯНИК. ФОТО "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

В Минобороны отмечают, что российские захватчики терроризируют мирное население Украины ракетными обстрелами с целью сломать его боевой дух.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "Российская Федерация проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, чтобы сломать дух и разрушить единство украинцев. В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черкасской и в Одесской областях.

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При этом российские преступники применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и береговые ракетные комплексы "Бастион".

Кроме того, агрессор цинично нанес ракетный удар по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области, где находились более тысячи гражданских людей, в том числе дети".

Напомним: В ходе обстрелов территории Украины 25-26 июня, по расчетам украинского Forbes, Россия выпустила от 60 до 80 дальнобойных ракет, стоимостью которых достигает до 220 млн долларов.

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При обстреле используется почти вся номенклатура, задействованная в ходе этой войны: "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер", "Калибр" и Х-101.

27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Возник масштабный пожар. Погибли не менее 20 человек. Продолжается разбор завалов уничтоженного торгового центра.

Темы: войнаМинобороны
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