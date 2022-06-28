Уже відомо про понад 20 загиблих у ТЦ Кременчука – Офіс президента
Внаслідок ракетного удару по торговому центру Кременчука 27 червня загинули щонайменше 20 людей.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу
Пряма мова: "Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці, коли там перебували близько тисячі людей.
Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано.
Також є понад 40 заяви від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитися під час обстрілу у торгівельному центрі".
Деталі: Сотні рятувальників, патрульні, нацгвардійці та цивільні витягують із-під завалів людей. Пошуки тривають.
Жителі Кременчука несуть квіти та дитячі іграшки до ТЦ "Амстор" у памʼять про жертв, повідомив голова області Дмитро Лунін.
Передісторія:
- 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТРЦ "Амстор".
- Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що могли загинути дуже багато людей, але багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру перед тим, як туди влучили ракети.