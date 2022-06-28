Уже відомо про понад 20 загиблих у ТЦ Кременчука – Офіс президента

Внаслідок ракетного удару по торговому центру Кременчука 27 червня загинули щонайменше 20 людей.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу

Пряма мова: "Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці, коли там перебували близько тисячі людей.

Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано.

Також є понад 40 заяви від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитися під час обстрілу у торгівельному центрі".

Деталі: Сотні рятувальників, патрульні, нацгвардійці та цивільні витягують із-під завалів людей. Пошуки тривають.

Жителі Кременчука несуть квіти та дитячі іграшки до ТЦ "Амстор" у памʼять про жертв, повідомив голова області Дмитро Лунін.

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