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Уже відомо про понад 20 загиблих у ТЦ Кременчука – Офіс президента

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 12:55
Уже відомо про понад 20 загиблих у ТЦ Кременчука – Офіс президента
Зруйнований "Амстор", Кременчук, фото з Telegram Дмитра Луніна

Внаслідок ракетного удару по торговому центру Кременчука 27 червня загинули щонайменше 20 людей.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу

Пряма мова: "Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці, коли там перебували близько тисячі людей.

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Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. 

Також є понад 40 заяви від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитися під час обстрілу у торгівельному центрі". 

Деталі: Сотні рятувальників, патрульні, нацгвардійці та цивільні витягують із-під завалів людей. Пошуки тривають.  

ВІДЕО ДНЯ

Жителі Кременчука несуть квіти та дитячі іграшки до ТЦ "Амстор" у памʼять про жертв, повідомив голова області Дмитро Лунін. 

Передісторія: 

  • 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТРЦ "Амстор".
  • Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що могли загинути дуже багато людей, але багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру перед тим, як туди влучили ракети.

Теми: КременчукПолтавська областьвійна
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