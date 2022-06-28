Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дружини військових з Бурятії просять повернути чоловіків з України: виснажені морально і фізично

"Українська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 16:50
Дружини військових з Бурятії просять повернути чоловіків з України: виснажені морально і фізично
Фото "Сибирь.Реалии"

В Бурятії дружини військових, які знаходяться в Україні на "навчаннях", записали відеозвернення до голови республіки з проханням повернути їхніх чоловіків додому.

Джерело: "Сибирь.Реалии"

Дослівно: "З 24 лютого вони (військові – ред.) беруть участь у "спецоперації". Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості".

Реклама:

Деталі: За словами жінок, їхні чоловіки вже 4 місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хто хворіє на застуду. Дружини нарікають, що російське телебачення не звертає увагу на це "беззаконня".

Зазначається, що звернення записали дружини військових п'ятої танкової Тацинської бригади, з якої загинуло щонайменше 30 чоловік.

Бурятія посідає друге місце серед регіонів Росії за кількістю загиблих. Наразі відомо про 184 загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: З початку військової агресії Росія втратила в Україні 35 250 військових, 185 гелікоптерів та 1 567 танків.

Теми: війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Тарнавський озвучив втрати ворога за добу на Таврійському напрямку
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: