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Дружини військових з Бурятії просять повернути чоловіків з України: виснажені морально і фізично

"Українська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 16:50
Фото "Сибирь.Реалии"

В Бурятії дружини військових, які знаходяться в Україні на "навчаннях", записали відеозвернення до голови республіки з проханням повернути їхніх чоловіків додому.

Джерело: "Сибирь.Реалии"

Дослівно: "З 24 лютого вони (військові – ред.) беруть участь у "спецоперації". Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості".

Деталі: За словами жінок, їхні чоловіки вже 4 місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хто хворіє на застуду. Дружини нарікають, що російське телебачення не звертає увагу на це "беззаконня".

Зазначається, що звернення записали дружини військових п'ятої танкової Тацинської бригади, з якої загинуло щонайменше 30 чоловік.

Бурятія посідає друге місце серед регіонів Росії за кількістю загиблих. Наразі відомо про 184 загиблих.

Що було раніше: З початку військової агресії Росія втратила в Україні 35 250 військових, 185 гелікоптерів та 1 567 танків.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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