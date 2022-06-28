Жены военных из Бурятии просят вернуть мужей из Украины: истощены морально и физически

В Бурятии жены военных, которые находятся в Украине на "учениях", записали видеообращение к главе республики с просьбой вернуть их мужей домой.

Источник: "Сибирь.Реалии"

Дословно: "С 24 февраля они (военные – ред.) принимают участие в "спецоперации". Истощены морально, физически. Во всех контузиях легкой и средней степени тяжести".

Детали: По словам женщин, их мужчины уже 4 месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют простудой. Жены сетуют, что российское телевидение не обращает внимания на этот "беззаконие".

Отмечается, что обращение записали дружины военных пятой танковой Тацинской бригады, из которой погибли не менее 30 человек.

Бурятия занимает второе место среди регионов России по числу погибших. В настоящее время известно о 184 погибших.

Что предшествовало: С начала военной агрессии Россия потеряла в Украине 35 250 военных, 185 вертолетов и 1 567 танков.