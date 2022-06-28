Подоляк відповів Пєскову: Не Україна почала війну, щоб закінчувати її "за наказом"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на ультиматуми речника Кремля Дмитра Пєскова щодо закінчення війни за одну добу через капітуляцію України.

Джерело: twitter-сторінка Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом".

Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди".

Що було раніше: У Кремлі вранці 28 червня висунули ультиматум, що війну можна завершити до кінця дня, якщо українські військові складуть зброю, а уряд капітулює і виконає вимоги Росії.