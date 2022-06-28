Подоляк відповів Пєскову: Не Україна почала війну, щоб закінчувати її "за наказом"
Вівторок, 28 червня 2022, 17:04
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на ультиматуми речника Кремля Дмитра Пєскова щодо закінчення війни за одну добу через капітуляцію України.
Джерело: twitter-сторінка Подоляка
Пряма мова Подоляка: "Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом".
Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди".
Що було раніше: У Кремлі вранці 28 червня висунули ультиматум, що війну можна завершити до кінця дня, якщо українські військові складуть зброю, а уряд капітулює і виконає вимоги Росії.
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