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Подоляк відповів Пєскову: Не Україна почала війну, щоб закінчувати її "за наказом"

Денис КарловськийВівторок, 28 червня 2022, 17:04
Подоляк відповів Пєскову: Не Україна почала війну, щоб закінчувати її за наказом
михайло подоляк. фото: getty images

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на ультиматуми речника Кремля Дмитра Пєскова щодо закінчення війни за одну добу через капітуляцію України.

Джерело: twitter-сторінка Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". 

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Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди".

Що було раніше: У Кремлі вранці 28 червня висунули ультиматум, що війну можна завершити до кінця дня, якщо українські військові складуть зброю, а уряд капітулює і виконає вимоги Росії.

Теми: Офіс президентаРосіяпереговоривійна
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