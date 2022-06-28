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Подоляк ответил Пескову: Не Украина начала войну, чтобы заканчивать ее "по приказу"

Денис КарловскийВторник, 28 июня 2022, 17:04
михаил подоляк. фото: getty images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на ультиматумы спикера Кремля Дмитрия Пескова касательно окончания войны за одни сутки через капитуляцию Украины.

Источник: twitter-страница Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу".

Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать запускатьь ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды".

Что было раньше: В Кремле утром 28 июня выдвинули ультиматум, что войну можно завершить до конца дня, если украинские военные сложат оружие, а правительство капитулирует и выполнит требования России.

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Темы: Офис президентаРосcияпереговорывойна
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