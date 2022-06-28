Подоляк ответил Пескову: Не Украина начала войну, чтобы заканчивать ее "по приказу"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на ультиматумы спикера Кремля Дмитрия Пескова касательно окончания войны за одни сутки через капитуляцию Украины.

Источник: twitter-страница Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу".

Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать запускатьь ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды".

Что было раньше: В Кремле утром 28 июня выдвинули ультиматум, что войну можно завершить до конца дня, если украинские военные сложат оружие, а правительство капитулирует и выполнит требования России.