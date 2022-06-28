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Польський журналіст почав збір коштів на Bayraktar для України

Вівторок, 28 червня 2022, 18:44

Польський журналіст і публіцист Славомір Сєраковський у вівторок оголосив про початок збору коштів на турецький безпілотник Bayraktar для Збройних Сил України.

Про це Сєраковський написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Журналіст нагадав, як у Литві аналогічна ініціатива журналіста Андрюса Тапінаса допомогла за кілька днів знайти гроші на Bayraktar, після чого компанія-виробник погодилася передати їх безкоштовно.

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"Пізніше те саме сталося з наступними трьома (безпілотниками)! Настав і наш час", – пише Сєраковський.

"Bayraktar є винятково ефективними у цій війні, і завдяки ним українці змогли відстояти Київ. Але в українців мало часу. Не будемо пасивно дивитися, як убивають українських дітей і знищують чергове місто. Візьмімо участь у цій боротьбі!" – закликає він на сторінці збору коштів.

Сєраковський планує зібрати 4на Bayraktar ,5 мільйона злотих за 30 днів.

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Як повідомлялося, виробник безпілотників Bayraktar зворушений солідарністю українців щодо збору коштів через благодійний фонд Сергія Притули, тому передасть три безпілотники безкоштовно.

Теми: Польщазброя
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