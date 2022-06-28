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Польський журналіст почав збір коштів на Bayraktar для України

Вівторок, 28 червня 2022, 18:44

Польський журналіст і публіцист Славомір Сєраковський у вівторок оголосив про початок збору коштів на турецький безпілотник Bayraktar для Збройних Сил України.

Про це Сєраковський написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Журналіст нагадав, як у Литві аналогічна ініціатива журналіста Андрюса Тапінаса допомогла за кілька днів знайти гроші на Bayraktar, після чого компанія-виробник погодилася передати їх безкоштовно.

"Пізніше те саме сталося з наступними трьома (безпілотниками)! Настав і наш час", – пише Сєраковський.

"Bayraktar є винятково ефективними у цій війні, і завдяки ним українці змогли відстояти Київ. Але в українців мало часу. Не будемо пасивно дивитися, як убивають українських дітей і знищують чергове місто. Візьмімо участь у цій боротьбі!" – закликає він на сторінці збору коштів.

Сєраковський планує зібрати 4на Bayraktar ,5 мільйона злотих за 30 днів.

Як повідомлялося, виробник безпілотників Bayraktar зворушений солідарністю українців щодо збору коштів через благодійний фонд Сергія Притули, тому передасть три безпілотники безкоштовно.

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Теми: Польщазброя
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