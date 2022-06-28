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Польский журналист начал сбор средств на Bayraktar для Украины

Вторник, 28 июня 2022, 18:44

Польский журналист и публицист Славомир Сераковский во вторник объявил о начале сбора средств на турецкий беспилотник Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Об этом Сераковский написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Журналист напомнил, как в Литве аналогичная инициатива журналиста Андрюса Тапинаса помогла за несколько дней найти деньги на Bayraktar, после чего компания-производитель согласилась передать их бесплатно.

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"Позже то же произошло со следующими тремя (беспилотниками)! Наступило и наше время", – пишет Сераковский.

"Bayraktar исключительно эффективны в этой войне, и благодаря им украинцы смогли отстоять Киев. Но у украинцев мало времени. Не будем пассивно смотреть, как убивают украинских детей и уничтожают очередной город. Примем участие в этой борьбе!" – призывает он на странице сбора средств.

Сераковский планирует собрать 4,5 миллиона злотых на Bayraktar за 30 дней.

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Как сообщалось, производитель беспилотников Bayraktar тронут солидарностью украинцев по сбору средств через благотворительный фонд Сергея Притулы, поэтому передаст три беспилотника бесплатно.

Темы: Польшаоружие
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