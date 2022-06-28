Польский журналист начал сбор средств на Bayraktar для Украины

Польский журналист и публицист Славомир Сераковский во вторник объявил о начале сбора средств на турецкий беспилотник Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Об этом Сераковский написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Журналист напомнил, как в Литве аналогичная инициатива журналиста Андрюса Тапинаса помогла за несколько дней найти деньги на Bayraktar, после чего компания-производитель согласилась передать их бесплатно.

"Позже то же произошло со следующими тремя (беспилотниками)! Наступило и наше время", – пишет Сераковский.

"Bayraktar исключительно эффективны в этой войне, и благодаря им украинцы смогли отстоять Киев. Но у украинцев мало времени. Не будем пассивно смотреть, как убивают украинских детей и уничтожают очередной город. Примем участие в этой борьбе!" – призывает он на странице сбора средств.

Сераковский планирует собрать 4,5 миллиона злотых на Bayraktar за 30 дней.

Как сообщалось, производитель беспилотников Bayraktar тронут солидарностью украинцев по сбору средств через благотворительный фонд Сергея Притулы, поэтому передаст три беспилотника бесплатно.