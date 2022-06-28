Двоє загинули від обстрілів окупантів на Харківщині, щонайменше 6 поранених

У Циркунах Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу окупантів загинуло 2 мешканців, в цілому по області щонайменше 6 поранених.

Джерело: коментар голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в прямому ефірі телемарафону

Деталі: Внаслідок обстрілів Індустріального району Харкова госпіталізовано 5 поранених. Російські снаряди потрапили в житловий будинок і підприємство.

У Циркунах, окрім 2 загиблих, є один поранений.

Водночас голова ОВА запевняє, що харків'янам не варто евакуюватися з міста, бо українське військово-політичне керівництво не бачить загрози штурму міста росіянами. Синєгубов сказав, що до міста вже повернулося близько половини населення, яке проживало в Харкові до початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Пряма мова Синєгубова: "Щодо евакуації людей – наразі такої необхідності немає, оскільки ми, перш за все, пов’язуємо таку евакуацію з прямим штурмом міста Харкова. наразі таких відповідно пересторог немає. Наші Збройні сили свої позиції тримають на півночі, на північно-східному напрямку. Звичайно, знаходяться під постійним вогнем, під постійними натисками ворога і спробами прорвати.

Щодо масової й організованої евакуації міста Харкова – такої потреби немає. Звичайно, на вулицях знаходитися небезпечно, оскільки ворог застосовує удари з реактивних систем залпового вогню. Дистанція (ударів - УП) 45 кілометрів. Нагадаю, що місто Харків розташоване так, що безпосередньо кордони з РФ біля 40 кілометрів. Тому ворог може навіть бити безпосередньо з території РФ".