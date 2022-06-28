Двое погибли от обстрелов оккупантов в Харьковской области, по меньшей мере 6 раненых

В Циркунах Харьковской области в результате артиллерийского обстрела оккупантов погибли 2 жителя, в целом по области по меньшей мере 6 раненых.

Источник: комментарий главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в прямом эфире телемарафона

Детали: В результате обстрелов Индустриального района Харькова госпитализированы 5 раненых. Российские снаряды попали в жилой дом и предприятие.

В Циркунах, кроме 2 погибших, есть один раненый.

В то же время глава ОВА уверяет, что харьковчанам не стоит эвакуироваться из города, потому что украинское военно-политическое руководство не видит угрозы штурма города россиянами. Синегубов сказал, что в город уже вернулось около половины населения, проживавшего в Харькове до начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля.

Прямая речь Синегубова: "Об эвакуации людей - пока такой необходимости нет, поскольку мы, прежде всего, связываем такую ​​эвакуацию с прямым штурмом города Харькова. Пока таких, соответственно, предостережений нет. Наши Вооруженные силы свои позиции держат на севере, на северо- восточном направлении. Конечно, находятся под постоянным огнем, под постоянными напорами врага и попытками совершить прорыв.

Относительно массовой и организованной эвакуации города Харькова – такой необходимости нет. Конечно, на улицах находиться небезопасно, поскольку враг применяет удары из реактивных систем залпового огня. Дистанция (ударов – УП) 45 километров. Напомним, что город Харьков расположен так, что непосредственно границы с РФ около 40 километров. Поэтому враг может даже избивать непосредственно с территории РФ".