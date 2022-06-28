Резніков розповів про підготовку тисяч бійців ЗСУ за кордоном: "Ми вчимося швидко"
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що тисячі українських захисників опанували використання зброї західних партнерів, навчання тривають і зараз. За його словами, українські бійці вчаться швидко і будь-яка зброя в руках ЗСУ стає ще ефективнішою.
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова: "Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку.
Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами".
Деталі: За словами міністра, на озброєння української армії надходить сучасна потужна техніка і зброя.
Зокрема, українські бійці проходять навчання у Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.
Крім того, цього тижня за підтримки Британії розпочато курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ.
Резніков повідомив, що на навчання вже приїхали перші кілька сотень українських військових, а загалом проєкт розрахований на підготовку тисяч бійців ЗСУ.
Зараз за кордоном українські військові набувають азів з експлуатації артсистем калібру 155 мм М777, САУ "Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.
Продовжується навчання з управління:
- самохідних зенітних установок "Гепард 1A2ˮ;
- мінних тральщиків класу "Sundownˮ;
- екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;
- фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження;
- фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.
За словами Резнікова, з квітня підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців ЗСУ.
Українські бійці вже опанували артсистеми калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарьˮ та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.