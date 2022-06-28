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Резніков розповів про підготовку тисяч бійців ЗСУ за кордоном: "Ми вчимося швидко"

Мазуренко Альона Вівторок, 28 червня 2022, 22:53
фото: FB Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що тисячі українських захисників опанували використання зброї західних партнерів, навчання тривають і зараз. За його словами, українські бійці вчаться швидко і будь-яка зброя в руках ЗСУ стає ще ефективнішою.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку.

Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами".

Деталі: За словами міністра, на озброєння української армії надходить сучасна потужна техніка і зброя.

Зокрема, українські бійці проходять навчання у Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.

Крім того, цього тижня за підтримки Британії розпочато курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ.

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Резніков повідомив, що на навчання вже приїхали перші кілька сотень українських військових, а загалом проєкт розрахований на підготовку тисяч бійців ЗСУ. 

Зараз за кордоном українські військові набувають азів з експлуатації артсистем калібру 155 мм М777, САУ "Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.

Продовжується навчання з управління:

  • самохідних зенітних установок "Гепард 1A2ˮ;
  • мінних тральщиків класу "Sundownˮ;
  • екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;
  • фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження;
  • фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.

За словами Резнікова, з квітня підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців ЗСУ.

Українські бійці вже опанували артсистеми калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарьˮ та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

Теми: РезніковзброяЗбройні сили
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