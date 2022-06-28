Резников рассказал о подготовке тысяч бойцов ВСУ за границей: "Мы учимся быстро"

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что тысячи украинских защитников овладели использованием оружия западных партнеров, учения продолжаются и сейчас. По его словам, украинские бойцы учатся быстро и любое оружие в руках ВСУ становится еще более эффективным.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Мы учимся. Учимся быстро. Так же быстро мы овладеем авиацией и другими видами высокотехнологичного вооружения. Кто в этом сомневался, уже изменил свое мнение.

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Любое оружие в руках наших воинов становится еще более эффективным. Мы выгоним террориста-оккупанта из нашей земли. Победа за нами".

Детали: По словам министра, на вооружение украинской армии поступает современная мощная техника и оружие.

В частности, украинские бойцы проходят обучение в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

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Кроме того, на этой неделе при поддержке Британии начат курс базовой общевойсковой подготовки военнослужащих ВСУ.

Резников сообщил, что на учебу уже прибыли первые несколько сотен украинских военных, а в целом проект рассчитан на подготовку тысяч бойцов ВСУ.

Сейчас за границей украинские военные приобретают азы по эксплуатации артсистем калибра 155 мм М777, САУ "Краб", реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II.

Продолжается обучение по управлению:

самоходных зенитных установок "Гепард 1A2ˮ;

минных тральщиков класса "Sundown";

экипажей БТР VAB, БМП M80-A;

специалистов по ведению воздушной разведки и наблюдению;

специалистов по обезвреживанию взрывчатых веществ и разминированию, в том числе подводного.

По словам Резникова, с апреля подготовку к применению и эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за границей прошли тысячи военнослужащих ВСУ.

Украинские бойцы уже овладели артсистемой калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также значительным количеством боевых бронированных машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.