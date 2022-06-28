Росіяни завдали два ракетні удари по Харкову пізно ввечері: почалась пожежа
Вівторок, 28 червня 2022, 23:50
Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову пізно ввечері, спричинивши пожежу в південній частині міста.
Джерело: "Суспільне Харків"
Деталі: За даними кореспондента "Суспільного", пожежа розпочалася після того, як було чути другий вибух у місті.
Очевидці повідомляли про вибухи приблизно в проміжку 22:50 - 23:05.
Близько 23:45 військова адміністрація скасувала сигнали повітряної тривоги й загрози артилерійського обстрілу в Харкові.
Що було раніше: Упродовж доби 28 червня росіяни вбили двох мешканців села Циркуни на Харківщині. Внаслідок артилерійського удару по Індустріальному району Харкова поранення дістали 5 цивільних осіб.