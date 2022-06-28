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Росіяни завдали два ракетні удари по Харкову пізно ввечері: почалась пожежа

Денис КарловськийВівторок, 28 червня 2022, 23:50
Росіяни завдали два ракетні удари по Харкову пізно ввечері: почалась пожежа
пожежа в харкові після ракетного удару окупантів увечері 28 червня. фото з соцмереж

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову пізно ввечері, спричинивши пожежу в південній частині міста.

Джерело: "Суспільне Харків

Деталі: За даними кореспондента "Суспільного", пожежа розпочалася після того, як було чути другий вибух у місті.

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Очевидці повідомляли про вибухи приблизно в проміжку 22:50 - 23:05. 

Близько 23:45 військова адміністрація скасувала сигнали повітряної тривоги й загрози артилерійського обстрілу в Харкові.

Що було раніше: Упродовж доби 28 червня росіяни вбили двох мешканців села Циркуни на Харківщині. Внаслідок артилерійського удару по Індустріальному району Харкова поранення дістали 5 цивільних осіб.

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Теми: Харківобстрілпожежа
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