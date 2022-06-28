Россияне нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером: начался пожар

пожар в Харькове после ракетного удара оккупантов вечером 28 июня. фото из соцсетей

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером, вызвав пожар в южной части города.

Источник: "Суспільне Харків"

Детали: По данным корреспондента "Суспільне", пожар начался после того, как был слышен второй взрыв в городе.

Очевидцы сообщали о взрывах примерно в промежутке 22:50 – 23:05.

Около 23:45 военная администрация упразднила сигналы воздушной тревоги и угрозы артиллерийских обстрелов в Харькове.

Что было раньше: За сутки 28 июня россияне убили двух жителей села Циркуны на Харьковщине. В результате артиллерийского удара по Индустриальному району Харькова ранения получили 5 гражданских.