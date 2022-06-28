Россияне нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером: начался пожар
Вторник, 28 июня 2022, 23:50
Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером, вызвав пожар в южной части города.
Источник: "Суспільне Харків"
Детали: По данным корреспондента "Суспільне", пожар начался после того, как был слышен второй взрыв в городе.
Очевидцы сообщали о взрывах примерно в промежутке 22:50 – 23:05.
Около 23:45 военная администрация упразднила сигналы воздушной тревоги и угрозы артиллерийских обстрелов в Харькове.
Что было раньше: За сутки 28 июня россияне убили двух жителей села Циркуны на Харьковщине. В результате артиллерийского удара по Индустриальному району Харькова ранения получили 5 гражданских.