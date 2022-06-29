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На півдні ЗСУ знищили ворожий "Ураган"

Анастасія КалатурСереда, 29 червня 2022, 03:00

На півдні ЗСУ ліквідували 22 росіянина та РСЗВ "Ураган".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також знищені  три  одиниці броньованої та п’ять  – іншої автомобільної техніки і два  склади боєприпасів.

Росіяни атакували парою ударних гелікоптерів Ка-52  околиці Олександрівки на Херсонщині, у відповідь ЗСУ 5 разів застосували авіацію, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Зазначається, що наші штурмовики та гелікоптери завдали удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та ЗРК "Стріла-10".

Нагадаємо: 28 червня російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС. 

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