Росіяни обстріляли Криворізьку ТЕС – облрада

У вівторок 28 червня російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС. 27 червня росіяни "анонсували" удар по цій ТЕС.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Дослівно: "Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з‘ясовуються".

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Деталі: Крім того, Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли 28 червня зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району.

Росіяни влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці.

За словами глави облрали, постраждав один чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.

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Нагадаємо: 27 червня міністерство оборони РФ оприлюднило фейк, що українці нібито готуються підірвати Криворізьку ТЕС, аби звинуватити російських окупантів.