На юге ВСУ уничтожили вражеский "Ураган"
Среда, 29 июня 2022, 03:00
На юге ВСУ ликвидировали 22 россиянина и РСЗО "Ураган".
Источник: ОК "Юг"
Детали: Также уничтожены три единицы бронированной и пять – другой автомобильной техники, и два склада боеприпасов.
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Россияне атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окраины Александровки в Херсонской области, в ответ ВСУ 5 раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Отмечается, что наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и ЗРК "Стрела-10".
Напомним: 28 июня российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС.