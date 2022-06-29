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На юге ВСУ уничтожили вражеский "Ураган"

Анастасия КалатурСреда, 29 июня 2022, 03:00

На юге ВСУ ликвидировали 22 россиянина и РСЗО "Ураган".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Также уничтожены три единицы бронированной и пять – другой автомобильной техники, и два склада боеприпасов.

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Россияне атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окраины Александровки в Херсонской области, в ответ ВСУ 5 раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Отмечается, что наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и ЗРК "Стрела-10".

Напомним: 28 июня российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС.

Темы: войнаРосcия
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