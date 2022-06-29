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Канада надасть Україні додатковий кредит на 150 млн доларів

Анастасія КалатурСереда, 29 червня 2022, 04:30
Канада надасть Україні додатковий кредит на 150 млн доларів
ФОТО: GETTY

Канада надасть Україні пільговий кредит у близько 150 млн доларів США та інвестує 115 млн доларів у проєкти з підтримки миру й безпеки та в гуманітарну допомогу  – зокрема йдеться про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Канада надасть українському уряду 200 мільйонів доларів, аби підтримати його негайну потребу у ліквідності".

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Деталі: Також зазначається, що Канада підтримує рішення ЄС стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. 

Нагадаємо: Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України.

Теми: Канада
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