Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада надасть Україні додатковий кредит на 150 млн доларів

Анастасія КалатурСереда, 29 червня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Канада надасть Україні пільговий кредит у близько 150 млн доларів США та інвестує 115 млн доларів у проєкти з підтримки миру й безпеки та в гуманітарну допомогу  – зокрема йдеться про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Канада надасть українському уряду 200 мільйонів доларів, аби підтримати його негайну потребу у ліквідності".

Деталі: Також зазначається, що Канада підтримує рішення ЄС стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. 

Нагадаємо: Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Канада
Головне сьогодні

фото, доповненоКиївщина: у Демидові через блискавку зруйновано міст, є загиблий

Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20

Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС

Україна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі"

Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО

Британія ввела санкції проти родички Путіна та другої найбагатшої людини РФ

Усі новини...
Канада
Канада вводить нові санкції проти оборонного сектору РФ і Білорусі
У Канаді знайшли заморожене дитинча мамонта
Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України
Останні новини
19:48
США внесли в "чорний список" компанію з Узбекистану, яка допомагала РФ обходити санкції
19:42
УЗ не підвищуватиме тарифи для пасажирів – Камишін
19:28
Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ і взяти під контроль дорогу Лисичанськ – Бахмут – Генштаб
19:07
На тлі санкцій проти Потаніна ціни на нікель та паладій зросли
19:00
Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні за 11,5 млн доларів: кошти підуть на допомогу українцям
18:51
Україна зберігає курс на інтеграцію до НАТО – заява після саміту
18:40
фото, доповненоКиївщина: у Демидові через блискавку зруйновано міст, є загиблий
18:40
Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20
18:29
"Це жарт": Садовий заявив, що кафе, в яке завітала Джолі, зносити не будуть
18:18
Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС
Усі новини...