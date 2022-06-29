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Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 150 млн долларов

Анастасия КалатурСреда, 29 июня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Канада предоставит Украине льготный кредит в 150 млн долларов США и инвестирует 115 млн долларов в проекты по поддержанию мира и безопасности и в гуманитарную помощь – в частности, речь идет о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Канада предоставит украинскому правительству 200 миллионов долларов, чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности".

Детали: Также отмечается, что Канада поддерживает решение ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Напомним: Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины.

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Темы: Канада
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