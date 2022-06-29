Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам

Анастасія КалатурСереда, 29 червня 2022, 05:11
ФОТО: GETTY

Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам, попри на нову   тактику Москви, спрямовану на обмеження російських втрат.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Українські сили, ймовірно, відходять, що може включати відхід з Лисичанська та Луганської області у найближчому майбутньому та який, ймовірно, спрямований на передчасне завершення російського наступу.

Київ може продовжувати цей підхід доти, доки російська атака не досягне кульмінації або українські сили не займуть більш захищені позиції вздовж більш прямої лінії, засіяної укріпленими містами та селищами.

Росіянам, що залишилися в Сєвєродонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець у Лисичанськ з Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може потребувати деякого часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости.

Російським силам, які ведуть безперервні наступальні операції в Сєвєродонецьку, також знадобиться деякий час для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі   Лисичанська.

Уточнюється, що місцезнаходження та чисельність російських військ, що захопили Сєвєродонецьк, наразі залишаються неясними.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:  Раніше ISW писав, що росіяни  віддадуть перевагу оточити українські війська у Лисичанську та заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж поновити наступ на Слов’янськ.

Нагадаємо: Наразі Сєвєродонецьк  повністю під окупацією Росії.

Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

фото, доповненоКиївщина: у Демидові через блискавку зруйновано міст, є загиблий

Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20

Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС

Україна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі"

Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО

Британія ввела санкції проти родички Путіна та другої найбагатшої людини РФ

Усі новини...
війна
Гетманцев – Лаврову: "Непрацюючий" ТЦ заробив у день теракту 2.9 млн грн
Зведення Генштабу: Росіяни розгортають "Гради" біля Сумщини
Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, є загиблі
Останні новини
20:41
Дерусифікація: у Дніпрі з’явилися вулиці Азовсталі й Морської піхоти
20:28
Київ став побратимом Мадрида – Кличко
20:11
Росіяни хочуть відправити вчителів з Криму на роботу в окуповані міста України – КримSOS
20:10
Кабмін пропонує запровадити санкції проти Маслякова й членів КВК
19:48
США внесли в "чорний список" компанію з Узбекистану, яка допомагала РФ обходити санкції
19:42
УЗ не підвищуватиме тарифи для пасажирів – Камишін
19:28
Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ і взяти під контроль дорогу Лисичанськ – Бахмут – Генштаб
19:07
На тлі санкцій проти Потаніна ціни на нікель та паладій зросли
19:00
Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні за 11,5 млн доларів: кошти підуть на допомогу українцям
18:51
Україна зберігає курс на інтеграцію до НАТО – заява після саміту
Усі новини...