Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам

Анастасія КалатурСереда, 29 червня 2022, 05:11
ISW: Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам
ФОТО: GETTY

Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам, попри на нову   тактику Москви, спрямовану на обмеження російських втрат.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Українські сили, ймовірно, відходять, що може включати відхід з Лисичанська та Луганської області у найближчому майбутньому та який, ймовірно, спрямований на передчасне завершення російського наступу.

Реклама:

Київ може продовжувати цей підхід доти, доки російська атака не досягне кульмінації або українські сили не займуть більш захищені позиції вздовж більш прямої лінії, засіяної укріпленими містами та селищами.

Росіянам, що залишилися в Сєвєродонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець у Лисичанськ з Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може потребувати деякого часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости.

Російським силам, які ведуть безперервні наступальні операції в Сєвєродонецьку, також знадобиться деякий час для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі   Лисичанська.

ВІДЕО ДНЯ

Уточнюється, що місцезнаходження та чисельність російських військ, що захопили Сєвєродонецьк, наразі залишаються неясними.

Що передувало:  Раніше ISW писав, що росіяни  віддадуть перевагу оточити українські війська у Лисичанську та заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж поновити наступ на Слов’янськ.

Нагадаємо: Наразі Сєвєродонецьк  повністю під окупацією Росії.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: