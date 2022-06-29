ISW: Украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам

Украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение российских потерь.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Украинские силы, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и который, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления.

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Киев может продолжать этот подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

Россиянам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку россияне разрушили три основных моста.

Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в штурме Лисичанска.

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Уточняется, что местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.

Что предшествовало: Ранее ISW писал, что россияне предпочтут окружить украинские войска в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города, прежде чем возобновить наступление на Славянск.

Напомним: Сейчас Северодонецк полностью под оккупацией России.